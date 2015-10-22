Путін виклав свою версію розпаду СРСР

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав під час засідання міжнародного дискусійного клубу «Валдай».

«Хто винен у розвалі СРСР? Я думаю, що це насамперед внутрішні причини – неспроможність політичної та економічних систем нашого Радянського союзу. Хто цьому сприяв - це інше питання. Не думаю, що наші геополітичні супротивники стояли осторонь», - сказав Путін.

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При цьому він знову заявив, щорозвал СРСР є трагедією ХХ століття, оскільки в результаті 25 млн. етнічних росіян залишилися за кордоном «не зі своєї волі й одразу».

«Російський народ виявився найбільшим розділеним народом у світі, і це трагедія», - сказав Путін.

Він констатував, що розвал СРСР призвів до зубожіння мільйонів людей.