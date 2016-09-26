У штабі Трампа заперечують, що його радник вів у Москві переговори про скасування санкцій

"Він точно не є частиною кампанії, якою я завідую. Я з ним взагалі не розмовляла, він не допущений на наші брифінги з національної безпеки або зовнішній політиці принаймні з тих пір, як я стала менеджером кампанії", - сказала в інтерв'ю CNN менеджер президентської кампанії Трампа Келліенн Конвей, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Раніше Пейдж, який в березневому розслідуванні агентства Bloomberg названий колишнім консультантом ВАТ "Газпром", кілька разів публічно висловлювався проти введених країнами Заходу економічних санкцій проти Росії.

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"Якщо він говорить про це, то точно не з дозволу і не з відома кампанії Трампа", - заявила Конвей у відповідь на питання ведучого про те, чи зустрічався Пейдж з російськими чиновниками, як про це повідомляли ЗМІ.

Між тим, Трамп представив Пейджа як свого радника з питань зовнішньої політики в інтерв'ю Washington Post у березні.

За даними Bloomberg, Пейдж довго пропрацював у Росії, куди в 2004 році приїхав, щоб відкрити офіс фінансової корпорації Meryll Lynch, а також допоміг "Газпрому" в залученні західних інвесторів, брав участь в організації регулярних зустрічей з акціонерами в Лондоні і Нью-Йорку.

У липні прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков спростував інформацію про те, що Картер Пейдж нібито провів у Москві зустріч з главою президентської адміністрації Сергієм Івановим.

Як повідомлялося раніше, спецслужби США розслідують, чи давав Пейдж кулуарні обіцянки зняти деякі санкції з выскопоставленых кремлівських чиновників у разі обрання Трампа.

Трампа часто звинувачують у зв'язках із Кремлем. Колишній глава передвиборного штабу мільярдера Пол Манафорт провів більшу частину своєї кар'єри в якості політичного радника в Східній Європі, зокрема, займався кампанією Віктора Януковича.