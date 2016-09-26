Жителі Азербайджану на референдумі підтримали зміни до конституції - екзит-поли

Про це пише Російська служба Бі-Бі-Сі.

За даними Центру моніторингу "Ряй", 92,5% опитаних ними жителів Азербайджану підтримали збільшення президентського терміну в країні з п'яти до семи років. Ще 89,3% виборців проголосували за введення посади першого віце-президента і віце-президента. 91,1% висловилися за зняття вікових обмежень для кандидатів на пост президента країни.

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За даними американської компанії Arthur J. Finkelstein & Associates, яка також проводила опитування на виході з дільниць для голосування, 88,9% азербайджанських виборців підтримали пакет реформ.

Згідно з опитуванням Інституту досліджень OpinionWay, за прийняття поправок висловилися 88,9% опитаних.

Як повідомляв УНІАН, президент Азербайджану Ільхам Алієв ініціював поправки до конституції країни.

В останній раз в Азербайджані конституційний референдум проводився в березні 2009 року. Тоді, зокрема, було усунуто обмеження на обрання однієї і тієї ж особи президентом країни не більше двох разів.