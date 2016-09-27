Екс-прем'єр Австралії закликав Росію визнати причетність до збиття МН17

Про це повідомляє news.com.au.

"Я переконаний, що чим раніше Росія визнає свою участь у всьому цьому і запропонує компенсацію родинам жертв, тим краще", - наголосив Ебботт.

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При цьому екс-прем'єр Австралії не покладає провину за катастрофу особисто на Путіна, однак заявив, що російський президент несе велику відповідальність.

Крім того, як пишуть австралійські ЗМІ, в Росії стверджують, що ракету, яка влучила у літак Malaysia Airlines, запустили з-за меж контрольованої проросійськими бойовиками території. У свою чергу Ебботт відкидає таку інформацію.

Нагадаємо, в Росії стверджували, що один український літак був у безпосередній близькості від MH17 у день катастрофи. Це було "підтверджено" даними російських радіолокаторів і декількома свідками з місцевих, які зуміли розгледіти в повітрі на висоті 10 км "один, а може і два Су-25".

Генеральний конструктор літака спростував російську версію катастрофи MH17 і наголосив: Су-25 не може збити літак, що летить на висоті 10,500 метрів.

26 вересня у РФ заявили, що у районі катастрофи MH17 не спостерігалося ніяких сторонніх об'єктів, які могли стати причиною руйнування лайнера.

Слідство, проведене Радою безпеки Нідерландів, дійшло висновку, що літак "Малазійських авіаліній" рейсу МН17 був збитий у повітрі над східною Україною ракетою "Бук".

Довідка УНІАН. 17 липня 2014 року в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак "Боїнг-777" компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - ​​Куала-Лумпур.

Літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу "Бук". Всі 298 осіб, які перебували на борту, загинули. Переважна більшість з них - 194 пасажира були громадянами Нідерландів. 38 загиблих були громадянами Австралії.

Літак впав у районі Шахтарська в зоні, яка контролюється бойовиками. Тіла загиблих перевезли в Нідерланди для проведення впізнання і експертиз.

24 липня Україна делегувала розслідування катастрофи літака Нідерландам.