На батьківщині Путіна судитимуть журналіста, який розкрив фальсифікацію на виборах

Про це повідомляється на сайті видання.

Відзначається, що 28 вересня суддя 71 дільниці розгляне протокол за частиною другою статті 5.22 Кодексу про адміністративні правопорушення, складений проти журналіста поліцейськими УМВС у Кіровському району.

Денис Коротков 18 вересня отримав бюлетені в Кіровському районі на дільниці №616 за своїм паспортом за іншу людину в рамках журналістського експерименту, щоб виявити «карусель».

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Для успішного отримання бюлетенів потрібно було мати наклейку в паспорті. Отримавши її, як стверджує журналіст, він дійсно отримав бюлетені за іншу людину.

Поліцейські затримали журналіста і прийняли рішення скласти протокол на кореспондента у зв'язку з незаконним отриманням бюлетенів для голосування.

Більше ніхто до відповідальності за порушення виборчого законодавства притягнутий не був.

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня відбулися вибори в Держдуму РФ, голосування проходило і на території тимчасово окупованого Криму.

До Держдуми РФ пройшли чотири партії – "Єдина Росія" (54,42% голосів), КПРФ (13,52%), ЛДПР (13,28%) і "Справедлива Росія" (6,17%). Верховна Рада України не визнала легітимність виборів в Держдуму РФ сьомого скликання, визнавши їх проведення порушенням Конституції та законодавства України, та закликала ООН, іноземні парламенти і міжнародні організації не визнавати легітимність цих виборів.