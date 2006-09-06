Буш порівняв бен Ладена з Леніним

Світ заплатив "жахливу ціну", він не звернув свого часу уваги на слова Леніна, заявив президент США Джордж Буш у вівторок під час своєї промови перед членами Американської асоціації військових офіцерів, повідомляє РІА "Новости".

"На початку двадцятого століття адвокат, який емігрував до Європи, надрукував памфлет під назвою "Що робити?", у якому він виклав свій план початку комуністичної революції в Росії", - нагадав Буш, повідомивши, що "світ не звернув уваги на слова Леніна і заплатив жахливу ціну".

"Радянська імперія, яку він (Ленін) заснував, знищила десятки мільйонів і поставила світ на межу термоядерної війни", - підкреслив президент США, нагадавши потім, що в 20-і роки минулого століття світ також не побачив небезпеки в книзі "австрійського художника-невдахи", що описав свої плани створення "арійської супер-держави у Німеччині" і знищення євреїв.

"Світ проігнорував слова Гітлера і заплатив жахливу ціну", - повідомив Буш, і попередив про необхідність серйозно поставитися до того, що проголошують "Аль-Каїда" і інші ісламські терористичні організації за свою мету.

"Бен-Ладен і його терористичні союзники висловлюють свої наміри так само чітко, як до них це робили Ленін і Гітлер. Питання полягає у тому, чи прислухаємося ми? Чи проявимо ми увагу до того, що проголошують ці люди зла?", - сказав глава Білого дому, заявивши, що США не зупиняться у своїй боротьбі з тероризмом "доки не буде усунена загроза для цивілізації".