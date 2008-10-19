Колишнього віце-мера Пекіна засудили до страти

Колишнього віце-мера Пекіна Лю Чжіхуа засудили за посадові злочини до страти з відстроченням виконання вироку на 2 роки. Чиновник був визнаний винним в отриманні хабарів на загальну суму близько 7 млн. юанів (1 млн. дол.) за період з 1999р. по 2006р., коли він займав пост віце-мера китайської столиці. За даними суду, 59-річний Лю Чжіхуа використовував службове становище для надання контрактів і позик за хабарі, повідомляє РБК з посиланням на "Синьхуа".

Колишній заступник голови пекінської адміністрації був звільнений в червні 2006р., а ще через півроку він був відрахований з лав Комуністичної партії Китаю. За словами адвоката Лю Чжіхуа, засуджений ще не вирішив, чи подаватиме апеляцію на вердикт суду.

У Китаї вища міра покарання передбачена зокрема за зловживання посадовими повноваженнями, розкрадання і шахрайства в особливо великих розмірах. За різними оцінками, щорічно в КНР виконують від 2 до 7 тис. смертних вироків.