Туреччина має намір побудувати стіну вздовж кордону із Сирією

Про це повідомляє Reuters з посиланням на міністра оборони Фікрі Ішика.

"Ми хочемо, щоб 911 кілометрів кордону з Сирією були закриті, ми повністю її закриємо навесні 2017 року", – сказав міністр.

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На думку чиновників, стіна допоможе зупинити незаконну міграцію з Сирії до Туреччини, де вже розміщено майже 3 млн сирійських біженців.

Як повідомляв УНІАН раніше, на початку вересня прем'єр-міністр Туреччини Біналі Йилдирим заявив, що турецькі сили і сирійські повстанці вигнали екстремістське угрупування "Ісламська держава" з останніх районів сирійсько-турецького кордону, які перебували під її контролем.