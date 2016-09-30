Туреччина має намір побудувати стіну вздовж кордону із Сирією
05:39, 30 вересня 2016Світ
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У Туреччині заявили про намір побудувати стіну вздовж кордону із Сирією.
Ілюстрація / REUTERS
Про це повідомляє Reuters з посиланням на міністра оборони Фікрі Ішика.
"Ми хочемо, щоб 911 кілометрів кордону з Сирією були закриті, ми повністю її закриємо навесні 2017 року", – сказав міністр.
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На думку чиновників, стіна допоможе зупинити незаконну міграцію з Сирії до Туреччини, де вже розміщено майже 3 млн сирійських біженців.
Як повідомляв УНІАН раніше, на початку вересня прем'єр-міністр Туреччини Біналі Йилдирим заявив, що турецькі сили і сирійські повстанці вигнали екстремістське угрупування "Ісламська держава" з останніх районів сирійсько-турецького кордону, які перебували під її контролем.
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