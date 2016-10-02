Країни Перської затоки закликали ООН втрутитися в ситуацію в Алеппо

Рада співробітництва арабських держав Перської затоки закликав раду Безпеки ООН втрутитися в ситуацію в Алеппо, щоб зупинити бомбардування міста, які призводять до жертв серед мирного населення, повідомляє РБК з посиланням на Reuters.

"Генсек Ради країн Перської затоки Абдулатіф бін Рашид Аль-Заяні заявив, що члени ради засуджують атаки на Алеппо і вважають їх неприкритою агресією і порушенням міжнародного права", - йдеться в повідомленні.

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"Рада закликає міжнародне співтовариство засудити жахливі злочини, які відбуваються в Алеппо із застосуванням забороненої зброї, а також вимагає від Ради безпеки ООН втрутитися і зупинити агресію щодо Алеппо", - заявив Аль-Заяні.

У Раду співробітництва арабських держави Перської затоки входять Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЕ, Оман та Саудівська Аравія.