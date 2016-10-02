Мей назвала крайній термін запуску "статті 50" для виходу Британії з ЄС

Про це прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей сказала в програмі ведучого Бі-бі-сі Ендрю Марра.

Точної дати активізації статті 50 Лісабонського договору , яка офіційно запускає процес виходу країни з ЄС і визначає правила цього виходу Мей не назвала. Але сказала, що, за планом, це повинно відбутися в першому кварталі 2017 року, не пізніше березня.

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Прем'єр-міністр сказала, що процес виходу з ЄС буде досить складним і висловила надію, що зараз почнеться підготовча робота з країнами, які залишаються в складі ЄС, щоб, коли настане момент, процес переговорів був більш гладким.

"Це важливо не тільки для Британії, це важливо для всієї Європи, щоб ми зробили це найкращим чином, з найменшими проблемами для бізнесу", - сказала вона.

Це означає, що процес виходу Британії з ЄС завершиться до березня 2019 року. Процедура здійснення статті 50 займає близько двох років.

Раніше прем'єр-міністр Італії Маттео Ренці заявив, що переговори з "брекситу" не можуть завершитися будь-якою угодою, що надає британцям більше прав, ніж громадянам будь-якої іншої країни за межами ЄС.

Про це Лондон неодноразово попереджали і інші лідери країн ЄС і чиновники Євросоюзу.

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Прем'єр-міністр Тереза Мей пообіцяла скасувати "Закон про європейські співтовариства 1972 року", який ввів у дію верховенство законодавства Європейського союзу на території Великобританії.

Скасування закону 1972 року не вступить в силу, поки Великобританія не покине ЄС, ініціювавши дію статті 50 Лісабонського договору .

Британський уряд включить всі необхідні європейські закони в британське законодавство, а ті з них, які будуть визнані непотрібними, будуть скасовані пізніше.

Видання зазначає, що в Британії діє понад 90 тисяч законодавчих актів, прийнятих Європейським парламентом. Близько 80% з них відображені в суверенному законодавстві.

Як відомо, на референдум про членство Британії в ЄС 23 червня перемогу здобули прихильники виходу країни з союзу. Реакцією європейських лідерів на підсумки референдуму стала вимога до Лондона як можна швидше почати процедуру виходу з Євросоюзу.

В результаті "брекситу" Британія може втратити частину переваг торговельних угод з країнами ЄС. Більшість жителів міських районів і молодь голосували за те, щоб залишитися в Євросоюзі.

У Лондоні проти виходу з європейського співтовариства висловилися близько 60%. Вже на наступний день після оголошення підсумків референдуму петицію з вимогою проведення повторного голосування підписали понад 2 млн осіб, на сьогоднішній день - вже близько 4 млн.