У випадку "брекситу" японські компанії виведуть свої штаб-квартири з Британії

В доповіді міністерства закордонних справ Японії кажуть, що це може відбутися в тому випадку, якщо закони ЄС перестануть поширюватися на Великобританію, передає Бі-бі-сі. Доповідь також закликає уряд прем'єр-міністра Терези Мей "вести себе відповідально".

Читайте такожМеркель і Мей домовилися про "впорядкований і розсудливий" BrexitБлизько 140 тис. осіб у Британії працюють на японські компанії.

Уряд Британії отримав текст доповіді на початку тижня. У доповіді говориться, що "японські компанії зі своїми європейськими штаб-квартирами у Великобританії можуть вирішити перенести їх в континентальну Європу у випадку, якщо закони ЄС перестануть поширюватися на Сполучене Королівство".

У доповіді не згадуються конкретні компанії, але автори доповіді стверджують, що вона була написана через численні запитання, отримані від японських компаній, що працюють у Великобританії і ЄС.

Доповідь була оприлюднена напередодні візиту британського прем'єр-міністра Терези Мей в Китай, на саміт "Великої двадцятки". Очікується, що під час саміту вона пояснить своїм колегам, що "брексит" може означати на практиці.

Раніше Тереза Мей заявила, що в рамках саміту вона спробує заручитися обіцянками лідерів інших країн про можливість укладення торгових договорів після виходу Британії зі складу ЄС.