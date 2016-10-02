Президент Філіппін вибачився перед єврейською спільнотою за нацистські висловлювання

За його словами, він порівняв себе з Гітлером у відповідь на аналогічне порівняння своїх критиків, передає Reuters.

"У мої наміри ніколи не входило образити пам'ять шести мільйонів вбитих євреїв", - сказав Дутерте у своєму виступі по телебаченню.

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"Я приношу глибокі та щирі вибачення єврейській спільноті (...) Це ніколи не було моїм наміром, але проблема була в критиці в мою адресу, де порівнювали зі мною Гітлера", - зазначив президент Філіппін.

Як повідомляв УНІАН, скандальний президент Філіппін Родріго Дутерте порівняв себе з Гітлером. Він заявив, що деякі критики зображують його "кузеном Гітлера". Зазначивши, що Гітлер убив мільйони євреїв, Дутерте сказав: "На Філіппінах є три мільйони наркоманів. Я був би щасливий вбити їх".