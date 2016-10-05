Путін привітав нового главу зовнішньої розвідки з "поверненням додому" і зажадав від нього "креативу"

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Путін сказав, представляючи Наришкіна особовому складу СЗР.

"Шановні колеги, сьогодні офіційно представляю вам нового директора служби – Сергія Євгеновича Наришкіна. Ви всі знаєте, що він добре проявив себе і в розвідці, коли там працював, і в політиці, – в цьому сенсі Сергій Євгенович повертається додому», - сказав Путін.

Читайте такожНелегітимна Держдума РФ обрала спікером екс-заступника глави адміністрації Путіна

«Упродовж багатьох років він працював в уряді Російської Федерації, очолював адміністрацію президента Росії, ну а останнім часом, всі добре знають про це, – Державну думу Росії, і завжди вирізнявся високим професіоналізмом, відповідальністю і серйозним підходом до будь-якої дорученої справи", - додав Путін.

За його словами, Наришкін повинен працювати ефективно і виводити роботу служби на ще вищий рівень.

Путін заявив, що сьогодні "ситуація в світі ставить до якості й ефективності роботи СЗР особливі вимоги: потрібно вміти діяти на випередження, використовувати нестандартні, нешаблонні рішення". "Як і раніше, важливо виявляти та аналізувати весь спектр зовнішніх загроз для країни, визначати ключові стратегічні тенденції розвитку міжнародної ситуації, робити внесок у зміцнення економічного, технологічного і оборонного потенціалу Росії", - додав він.

"І звичайно, під особливим контролем повинна залишатися безпека наших громадян за кордоном, особливо в таких регіонах, як Близький Схід, Африка, а також в окремих країнах Центральної Азії", - сказав Путін.

Як повідомляв УНІАН, 22 вересня Путін заявив про рішення призначити голову Держдуми шостого скликання Наришкіна керівником Служби зовнішньої розвідки. Чинний глава СЗР Михайло Фрадков стане головою ради директорів «Російських залізниць».