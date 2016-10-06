Афганістан отримає $15 мільярдів в обмін на реформи

Як передає DW, сума допомоги складе 15,2 мільярда доларів - щорічно країна буде отримувати приблизно 3,8 мільярда доларів в обмін на необхідні політичні, соціальні та економічні реформи.

Від Кабула очікують нормалізації ситуації з дотриманням прав людини, боротьби з корупцією та припинення боротьби за владу всередині керівництва країни.

Головним донором Афганістану стануть країни-члени ЄС: вони готові щорічно виділяти до 1,2 мільярда євро. Зокрема, Німеччина пообіцяла протягом 4 років перерахувати Афганістану 1,7 мільярда євро. Берлін пов'язує надання коштів з угодою між ЄС і Кабулом, за якою в країну можуть бути повернуті близько 80 тисяч мігрантів, яким європейські країни відмовили у наданні притулку.

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Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер заявив, що сподівається на чесну угоду з Кабулом. Голова Європейської ради Дональд Туск, у свою чергу, подякував Афганістан за сміливість у питанні повернення біженців.

Однак верховний представник ЄС з зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні відкинула подібні висновки, заявивши, що фінансова допомога Афганістану ніяк не пов'язана з міграційним питанням. За її словами, поліпшення ситуації в країні є для Європи основною передумовою для успішного розвитку регіону. Дипломат назвала це "інвестицією в майбутнє ЄС".

Останній пакет міжнародної фінансової підтримки Афганістану передбачав виділення 16 мільярдів доларів протягом чотирьох років - з 2012 по 2016 рік. Саме така сума була необхідна для відновлення і розвитку країни. Основними донорами Афганістану були США, Японія, Німеччина та Великобританія.