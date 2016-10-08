МЗС Росії назвало причину розміщення зенітної ракетної системи С-300 у Сирії

Про це в інтерв'ю телеканалу "Дождь" заявила офіційний представник російського Міністерства закордонних справ Марія Захарова, передає "КоммерсантЪ".

"С-300 там з'явилися після того, як пішли витоки від близьких до істеблішменту США експертів, які, напевно, мали підґрунтя, про те, що можуть бомбити крилатими ракетами сирійські аеродроми",— пояснила Захарова.

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За її словами, російські С-400 перебували в Сирії вже давно, і раніше "всі до цього нормально ставились, ніхто не говорив, що це шоу".

"Враховуючи, що там зосереджена наша техніка, там здійснюється операція ВКС, ніхто не розуміє, куди ракета полетить. Туди помістився комплекс С-300",— додала Захарова.

Раніше УНІАН повідомляв, що Росія розгортає в Сирії передову систему SA-23 Gladiator (за російською класифікацією ППО С-300ВМ "Антей-2500").

З-300ВМ "Антей-2500" — універсальна зенітна ракетна система далекої дії. Вона призначена для боротьби з балістичними ракетами малої і середньої дальності, крилатими ракетами, а також для ураження літаків тактичної і стратегічної авіації. Дальність ураження - до 250 км.