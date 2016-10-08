Російська резолюція щодо Сирії провалилася в Радбезі ООН

Про це повідомляє в своєму "Твіттері" представництво України при ООН.

9 країн, зокрема й Україна, проголосували проти документа, 4 держави підтримали його. Дві країни утрималися від голосування.

В російському варіанті резолюції висловлювалася підтримка пропозиції спеціального посланника генерального секретаря ООН щодо Сирії Стаффана де Містури про виведення ісламістського угруповання "Джебхат ан-Нусра" зі східної частини Алеппо. Запропонований РФ текст також закликав всі сторони виконувати російсько-американські домовленості щодо Сирії, досягнуті 9 вересня.

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Нагадаємо, перед цим відбулося голосування щодо запропонованого Францією проекту резолюції. Хоча 11 з 15 членів ради підтримали цей документ, Росія, яка має право вето, заблокувала його ухвалення.

Він передбачав припинення авіаударів і польотів військової авіації над Алеппо і закликав до перемир'я й доступу до гуманітарної допомоги по всій Сирії.