Російська резолюція щодо Сирії провалилася в Радбезі ООН
Запропонований Росією проект резолюції щодо Сирії не набрав в Раді безпеки ООН необхідної кількості голосів.
Про це повідомляє в своєму "Твіттері" представництво України при ООН.
9 країн, зокрема й Україна, проголосували проти документа, 4 держави підтримали його. Дві країни утрималися від голосування.
В російському варіанті резолюції висловлювалася підтримка пропозиції спеціального посланника генерального секретаря ООН щодо Сирії Стаффана де Містури про виведення ісламістського угруповання "Джебхат ан-Нусра" зі східної частини Алеппо. Запропонований РФ текст також закликав всі сторони виконувати російсько-американські домовленості щодо Сирії, досягнуті 9 вересня.
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Нагадаємо, перед цим відбулося голосування щодо запропонованого Францією проекту резолюції. Хоча 11 з 15 членів ради підтримали цей документ, Росія, яка має право вето, заблокувала його ухвалення.
Він передбачав припинення авіаударів і польотів військової авіації над Алеппо і закликав до перемир'я й доступу до гуманітарної допомоги по всій Сирії.