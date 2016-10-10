Есмінець США зазнав обстрілу з боку єменських повстанців

Як повідомляє Reuters, обстріл судна стався на північ від Баб-ель-Мандебської протоки близько 7 години за місцевим часом 9 жовтня. Було виявило дві ракети, що впали протягом години в Червоне море біля берегів Ємену.

За словами представника Пентагону, в результаті пошкоджень корабля і постраждалих не було.

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Зазначається, що американський есмінець вогонь у відповідь не відкривав.

Спроба обстрілу USS Mason була здійснена всього через тиждень після того, як нападу з боку хуситов в цьому районі зазнало судно Об'єднаних Арабських Еміратів.

Саудівська Аравія і США звинувачують Іран у постачанні зброї шиїтським повстанцям в ході війни в Ємені. Тегеран розглядає хуситів в якості законної влади в цій країні, але заперечує, що постачає їм зброю.