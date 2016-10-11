ЗМІ підрахували вартість "жорсткого Brexit" для Великобританії

Про це повідомляє The Times з посиланням на урядові документи, пише Європейська правда.

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Згідно з прогнозами, у разі виходу з єдиного ринку і переходу на правила Світової організації торгівлі при торгівлі з континентальною Європою ВВП Британії може опинитися на 9,5 % нижче показника, який був би досягнутий при збереженні членства в ЄС. Таке різке падіння доходів змусить уряд країни скорочувати державні витрати або підвищувати податки.

Такі прогнози уряду базуються на дослідженні, опублікованому попереднім міністром фінансів Джорджем Осборном під час кампанії перед референдумом щодо виходу Британії з ЄС. Міністерство фінансів стверджує, що досі дотримується даних, представлених у згаданому дослідженні.

В урядових документах йдеться, що щороку втрати Британії складатимуть від 38 до 66 млрд фунтів стерлінгів.

"Жорсткий" сценарій Brexit передбачає вихід Британії не тільки Європейського Союзу, але і з європейської зони вільної торгівлі.

Як повідомляв УНІАН, у Великобританії євроскептики здобули перемогу на референдумі щодо виходу країни з ЄС. Після підрахунку всіх голосів прихильники Brexit набрали 51,8% голосів.