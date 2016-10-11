У німецькій столиці загорівся символ Західного Берліну (фотогалерея, відео)

Пожежа виникла на даху будівлі опівдні 11 жовтня.

За повідомленням Berliner Mogrenpost, для гасіння пожежі були залучені посилені розрахунки пожежників, яким вдалося локалізувати вогонь до 15:00 за місцевим часом. Однак про повний контроль над ситуацією говорити ще зарано.

При цьому наголошується, що люди, якы перебували в будівлі, не постраждали - вони були вчасно евакуйовані.

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Причина пожежі поки остаточно невідома, однак рятувальники припускають, що її міг спричинити несправний трансформатор, що знаходиться на даху будівлі.

Комплекс будівель з незабутнім висотним будинком на площі Брайтшайдплац в 1960-ті роки разом з Меморіальною церквою кайзера Вільгельма став символом Західного Берліна.

Нині ж в будівлі розташовується офіс автомобільної компанії Mercedes.