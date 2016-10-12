Новий раунд переговорів щодо Сирії: МЗС Росії анонсувало зустріч Лаврова і Керрі

Про це повідомляє прес-служба російського зовнішньополітичного відомства.

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"За домовленістю міністра закордонних справ Російської Федерації С. Лаврова і держсекретаря США Дж.Керрі 15 жовтня в Лозанні відбудеться зустріч глав зовнішньополітичних відомств Росії, США і низки ключових країн регіону для розгляду можливих додаткових кроків щодо створення умов для врегулювання сирійської кризи", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, раніше США припинили свою участь в двосторонніх каналах переговорів з Росією через те, що РФ "виявилася нездатною дотримуватися власних зобов'язань, включно з виконанням норм міжнародного гуманітарного права та резолюції РБ ООН 2254", а також спільно з сирійським режимом "обрали військовий шлях, не сумісний з домовленостями про припинення насильства".