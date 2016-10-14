"Велика чистка": в Туреччині видали майже 200 ордерів на арешт суддів та прокурорів

У Туреччині триває переслідування підозрюваних у зв'язках з мусульманським проповідником Фетхуллахом Гюлен: на арешти суддів і прокурорів, підозрюваних у прихильності руху Гюлена, видано 189 ордерів.

Як передає Deutsche Welle з посиланням на наближене до уряду Туреччини інформагенство Anadolu, підставою для підозри виявилася програма ByLock - мобільний додаток миттєвих повідомлень.

Зазначається, що 30 підозрюваних проживають в Стамбулі. Чи встигли вже когось затримати, наразі невідомо.

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Крім того, від роботи відсторонено 2400 педагогів - щодо них також тривають розслідування.

Як повідомлялося, минулого тижня турецька влада видала ордери на арешт 166 поліцейських, в тому числі і керівників поліцейських відділень в 35 провінціях. Причиною підозр тоді також став месенджер ByLock, яким користувалися правоохоронці. ByLock дає кращу шифрування інформації, ніж інші аналогічні програми.

Загалом з часу провального перевороту в Туреччині 15 липня близько 30 тисяч осіб були заарештовані, а ще понад 50 тисяч державних службовців звільнено з посад.