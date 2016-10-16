У Польщі проведуть ексгумацію тіла загиблого в авіакатастрофі в Росії екс-президента Качинського

Лех Качинський, колишній президент Польщі, загинув у 2010 році в авіакатастрофі в Росії. Разом з ним на борту перебували 95 осіб, передає DW.

"Я погодився з рішенням прокурора щодо ексгумації (…) Тіла, коли їх повернули до Польщі, не були проаналізовані. Не було автопсії", - сказав Качинський, який очолює правлячу націонал-консервативну партію "Право і справедливість".

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Делегація, що подорожувала літаком, мала відвідати церемонію в російській Катині, де в 1940 році радянські спецслужбовці вбили тисячі польських офіцерів. Москва не визнавала цього злочину до 1990 року.

Ярослав Качинський не приховував, що вважає катастрофу літака невипадковою, однак досі розслідування не знайшло доказів цього.

Раніше глава польської підкомісії, яка займається розслідуванням катастрофи урядового літака під Смоленськом, Вацлав Берчиньский заявив, що експерти виявили у матеріалах справи значні фальсифікації.