Невідомий відкрив стрілянину біля школи у Сан-Франциско, трьох учнів поранено

Інцидент стався у вівторок вдень, повідомляє телеканал ABC News.

Як зазначили у місцевому департаменті поліції, двоє хлопців отримали незначні поранення, в той час, як третя жертва - дівчина - перебуває у критичному стані.

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У поліції відзначають, що це не було хаотичною стріляниною, і допускають, що поранена дівчина й була ціллю стрілка.

Після стрілянини територію школи обгородили, постраждалих доставили в місцеві лікарні.