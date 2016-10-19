Невідомий відкрив стрілянину біля школи у Сан-Франциско, трьох учнів поранено
04:10, 19 жовтня 2016Світ
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Троє учнів були поранені біля однієї зі шкіл у Сан-Франциско (США) через стрілянину, яку влаштував невідомий.
Третя жертва перебуває у критичному стані / twitter.com/LisaAminABC7
Інцидент стався у вівторок вдень, повідомляє телеканал ABC News.
Як зазначили у місцевому департаменті поліції, двоє хлопців отримали незначні поранення, в той час, як третя жертва - дівчина - перебуває у критичному стані.
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twitter.com/LisaAminABC7
У поліції відзначають, що це не було хаотичною стріляниною, і допускають, що поранена дівчина й була ціллю стрілка.
Після стрілянини територію школи обгородили, постраждалих доставили в місцеві лікарні.
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