Невідомий відкрив стрілянину біля школи у Сан-Франциско, трьох учнів поранено

04:10, 19 жовтня 2016
Світ
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Троє учнів були поранені біля однієї зі шкіл у Сан-Франциско (США) через стрілянину, яку влаштував невідомий.

twitter.com/LisaAminABC7

Інцидент стався у вівторок вдень, повідомляє телеканал ABC News.

Як зазначили у місцевому департаменті поліції, двоє хлопців отримали незначні поранення, в той час, як третя жертва - дівчина - перебуває у критичному стані.

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twitter.com/LisaAminABC7

У поліції відзначають, що це не було хаотичною стріляниною, і допускають, що поранена дівчина й була ціллю стрілка.

Після стрілянини територію школи обгородили, постраждалих доставили в місцеві лікарні.

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