Ді Капріо вперше відреагував на звинувачення в корупції на адресу його фонду

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на заяву представників актора.

У серпні міністерство юстиції США звернулося до суду для перевірки фонду Леонардо Ді Капріо у зв'язку з підозрою у причетності до шахрайських операцій малайзійського державного фонду 1MDB. Скарга Мін'юсту в окружний суд Лос-Анджелеса була подана після отримання інформації, що на рахунок фонду голлівудської зірки Leonardo DiCaprio Foundation (LDF) були перераховані три мільярди доларів від 1MDB, проти якого в США вже ведеться розслідування.

Читайте такожОпубліковано трейлер фільму Ді Капріо про загрозу глобальної катастрофи

"Він негайно доручив своїм представникам зв'язатися з міністерством юстиції, щоб визначити, чи отримував він або його фонд Leonardo DiCaprio Foundation, якісь подарунки або пожертвування на благодійні цілі, прямо або побічно пов'язані з даними сторонами, і якщо виявиться, що так, то як можна швидше повернути ці подарунки або пожертвування", - наводить агентство заяву представників. За їх словами, актор дізнався про розслідування з преси в липні.

Мін'юст США в середині липня порушив справу і має намір вилучити активи, пов'язані з 1MDB. Як говориться в матеріалах справи, до злочинних дій залучено безліч осіб, у тому числі малайзійських чиновників та їхнє оточення, які вступили в змову, щоб шахрайським способом вивести мільярди доларів 1MDB. Влада Малайзії також пообіцяли переслідувати осіб, замішаних у скандалі з згаданим фондом.

Раніше інформаційне видання Hollywood Reporter повідомило, що глава швейцарського фонду імені Бруно Мансера, який займається питаннями охорони навколишнього середовища, запропонував Ді Капріо скласти з себе повноваження посла миру ООН з питань клімату в зв'язку зі звинуваченнями актора у зв'язках з корумпованими бізнесменами.

Як повідомляв УНІАН, у лютому Ді Капріо отримав свій перший Оскар.