Ді Капріо встановив рекорд у Twitter - про нього за хвилину написали 440 тисяч твітів

Про це йдеться в повідомленні компанії, що надійшло у редакцію «Ленти.ру».

Попередній рекорд належав Еллен Де Дженерес, яка зробила селфі з кількома знаменитостями (серед яких були Анджеліна Джолі, Бредлі Купер, Дженніфер Лоуренс) в ході церемонії в 2014 році.

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Фотографію, викладену в акаунті Де Дженерес, обговорювали зі швидкістю 225 тисяч твітів на хвилину, що тоді стало абсолютним рекордом для сервісу мікроблогів.

Увечері в неділю, 28 лютого (вранці 29 лютого по Москві), в Лос-Анджелесі відбулася 88-я церемонія вручення нагород кінопремії «Оскар».

Ді Капріо отримав статуетку у номінації «Краща чоловіча роль за роботу у стрічці «Легенда Г'ю Гласса». Це перший «Оскар» в кар'єрі 41-річного артиста. Раніше він висувався на кінопремію за ролі в картинах «Що гризе Гілберта Грейпа» (1993 рік), «Авіатор» (2004), «Кривавий алмаз» (2006) і «Вовк з Уолл-стріт» (2014, «Краща чоловіча роль», а також «Кращий продюсер»), однак нагороду отримав тільки зараз.