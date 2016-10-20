Випробування балістичної ракети у КНДР завершилося черговою невдачею

Як заявили в стратегічному командуванні армії США, ракету намагалися запустити з платформи, розташованої недалеко від міста Кусонг. В армії Південної Кореї заявили, що ракета вибухнула в повітрі, передає Російська служба Бі-бі-сі.

На думку американської розвідки, Пхеньян знову спробував провести пуск ракети "Мусудан", власної розробки. У минулому КНДР не раз намагалася запустити "Мусудан", але найчастіше спроби закінчувалися невдачею.

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Генштаб Південної Кореї відреагував на запуск заявою, в якій засудив "провокації" північних сусідів. Японія заявила, що подасть офіційну ноту протесту у зв'язку з запуском.

Це була восьма за останні сім місяців спроба КНДР запустити балістичну ракету. Як відзначають спостерігачі, в нинішньому році КНДР проявляє безпрецедентний рівень активності. В ході самої вдалої, вересневої, спроби ракета пролетіла 800 км і впала в Японське море.

Після цього Рада Безпеки ООН посилила санкції проти Пхеньяна, які передбачають обмеження на імпорт з КНДР декількох видів цінних металів, а також зобов'язують країни перевіряти всі вантажі, що перевозяться в КНДР, на предмет заборонених товарів і технологій.

У березні президент США Барак Обама теж підписав указ про введення більш жорстких санкцій. Указом заморожується держвласність Північної Кореї в США, забороняються американські інвестиції і будь-який експорт в КНДР.

Ракета "Мусудан" названа на честь села на північному сході Північної Кореї, поблизу якої знаходиться стартовий майданчик для запуску ракет.

Розрахункова дальність польоту ракети становить приблизно 3-4 тисячі кілометрів.