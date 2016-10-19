Рада закликала Радбез ООН створити групу з розслідування злочинів Асада і РФ у Сирії

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосував 241 із 322 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

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ВР закликала міжнародні організації та парламенти іноземних держав засудити дії сирійського режиму та підрозділів збройних сил Російської Федерації на території Сирії по бомбардуванню місць скупчення або проживання цивільного населення, а також транспортних засобів, що доставляють гуманітарні вантажі для цивільного населення.

У зверненні міститься заклик до Ради безпеки ООН створити міжнародну групу слідчих з розслідування воєнних злочинів сирійського режиму та його союзника - РФ.

Також депутати закликали всіх членів Радбезу ООН у повній мірі взяти на себе відповідальність за попередження подальшого загострення конфлікту і вжити заходів для запобігання гуманітарній катастрофі, яка розгортається на очах у всього людства і загрожує повторенням трагедій на кшталт Сребрениці, Руанди і Грозного.

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ВР закликала міжнародні організації, зокрема ООН та Європейський Союз посилити тиск на режим Володимира Путіна з метою примушення Росії дотримуватися норм міжнародного права, прав людини та міжнародного гуманітарного права в ході збройного конфлікту в Сирії.

Також парламент закликав усі причетні сторони сприяти створенню необхідних передумов для відновлення політичного процесу врегулювання, спрямованого на створення інклюзивної перехідної влади в Сирії, а також припинити активні бойові дії на всій території Сирії, зокрема в Алеппо, і дотримуватися режиму припинення вогню відповідно до резолюції Ради безпеки ООН 2268 (2016).

ВР закликала сторони збройного конфлікту забезпечити умови для створення гуманітарних коридорів для евакуації поранених.

У зверненні міститься заклик до сторін збройного конфлікту, зокрема РФ відмовитися від застосування нападів невибіркового характеру і зброї невибіркової дії, а також інших заборонених засобів і методів ведення війни в ході бойових дій у Сирії, зокрема від застосування авіації та артилерії в місцях скупчення та проживання цивільного населення.

Також парламент закликав сторони збройного конфлікту розпочати переговори щодо політичного врегулювання конфлікту в Сирії на основі резолюцій Ради безпеки ООН.

Міжнародні організації депутати закликають розслідувати випадки серйозних порушень міжнародного права прав людини та міжнародного гуманітарного права в ході збройного конфлікту в Сирії, зокрема воєнних злочинів і злочинів проти людяності, і притягнути до відповідальності осіб, що скоїли найсерйозніші злочини в ході збройного конфлікту на території Сирії; міжнародні організації та парламенти іноземних держав - засудити дії РФ, пов’язані з використанням збройного конфлікту в Сирії як випробувального полігону для новітніх систем і видів озброєнь.

В документі йдеться: «Триваючий шостий рік поспіль збройний конфлікт у Сирії та останні трагічні події, що розгортаються на наших очах у Східному Алеппо, зокрема зухвале бомбардування гуманітарного конвою ООН 19 вересня 2016 року та варварські методи тотального винищення цивільного населення, змушує Верховну Раду України зробити звернення».

ВР наголошує: «Ми бачимо схожість у проведенні агресивної політики Росії як по відношенню до України, так і Сирії».