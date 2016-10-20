Столтенберг стурбований переміщенням авіаносної групи РФ в Середземне море: удари по Алеппо можуть посилитися

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це Столтенберг сказав у четвер у Брюсселі після завершення зустрічі з українським президентом.

"Ми обговорили дуже серйозну ситуацію в Сирії, тому що й у Сирії ми бачимо російську присутність. Ми бачили значне військове нарощування Росії в Сирії, і я вітаю тимчасове припинення вогню в Алеппо, але цього недостатньо. Після тижнів російських та сирійських атак на цивільну інфраструктуру, включно з лікарнями, гуманітарна ситуація в Алеппо жахлива. Нам необхідне реальне вирішення на місцях в Алеппо, а не короткострокові припинення вогню", - заявив генсек НАТО.

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У цьому зв'язку він зазначив, що НАТО приєднується до міжнародної спільноти в заклику до Росії відігравати конструктивну роль у пошуку вирішення кризи.

Крім того, Столтенберг висловив занепокоєння військовою активністю Росії, яка "може збільшити гуманітарні та людські страждання", зокрема, у зв'язку з розміщенням військових кораблів у Середземному морі. "Морські сили НАТО будуть моніторити військові кораблі Росії в Середземному морі. Це нормально, що ми бачимо розташування російських кораблів у Середземному морі, але що не нормально, так це те, що ця група може бути частиною військової операції проти Алеппо, і це викликає занепокоєння", - підкреслив генсек НАТО.