Трамп наздоганяє Клінтон за популярністю серед виборців

Про це свідчать дані опитування Ipsos/Reuters, пише Українська правда.

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Так, згідно з опитуванням, проведеним з 14 по 20 жовтня, за Клінтон готові віддати свої голоси 44% американських виборців, за Трампа - 40%. Для порівняння, опитування, проведене з 7 по 13 жовтня, показало, що Клінтон підтримують 44%, Трампа - 37%.

Крім того, Reuters і Ipsos провели опитування, згідно з яким 63% американців, в тому числі третина республіканців, вірять, що Трамп дійсно здійснював в минулому насильницькі дії по відношенню до жінок.

Трамп звинувачення подібного роду заперечує.