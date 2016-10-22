ЗМІ оприлюднили відео, на якому бойовик ІДІЛ радіє з нагоди стати смертником

09:56, 22 жовтня 2016
Світ
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Бойовики ІДІЛ оприлюднили пропагандистське відео, в якому джихадист радіє з нагоди стати смертником.

Скриншот видео

Відповідний відеозапис оприлюднила  Daily Mail.

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На відео бойовик протягає руки до іншого бородатого джихадиста і той має вгадати, в якій руці лежить білий камінчик – скоріш за все, «квиток» смертника. Джихадист показує на праву руку і вгадує.

Чоловік кричить і стрибає від радості, обіймаючи інших бойовиків, а потім сідає в машину і їде.

Наступний кадр показує дим від вибуху у сусідньому селі.

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