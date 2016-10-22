ЗМІ оприлюднили відео, на якому бойовик ІДІЛ радіє з нагоди стати смертником
09:56, 22 жовтня 2016Світ
1891 0
Бойовики ІДІЛ оприлюднили пропагандистське відео, в якому джихадист радіє з нагоди стати смертником.
Скриншот видео
Відповідний відеозапис оприлюднила Daily Mail.
Читайте такожБойовики ІДІЛ в Мосулі стратили свій "живий щит", вбивши 284 людини
На відео бойовик протягає руки до іншого бородатого джихадиста і той має вгадати, в якій руці лежить білий камінчик – скоріш за все, «квиток» смертника. Джихадист показує на праву руку і вгадує.
Чоловік кричить і стрибає від радості, обіймаючи інших бойовиків, а потім сідає в машину і їде.
Наступний кадр показує дим від вибуху у сусідньому селі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter