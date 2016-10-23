У Литві проходить другий тур парламентських виборів

Близько 2,5 млн виборців мають обрати ще 68 депутатів Сейму за мажоритарною системою в одномандатних округах. Загалом у Сеймі засідає 141 депутат, передає DW.

Два тижні тому у першому турі при голосуванні за партійними списками (за пропорційною системою обирають 70 депутатів Сейму) перемогу святкував консервативний "Союз Вітчизни", який отримав 21,7% голосів виборців та вже виборов 22 місця.

На другому місці опинився опозиційний "Союз селян та зелених" - 21,53% голосів (21 місце).

Водночас правляча Соціал-демократична партія прем'єр-міністра Литви Альгірдаса Буткявічюса набирала лише 14,42% голосів та здобула поки що 10 місць.

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Ще три невеликі партії залишаються в парламентських перегонах, що може означати складні коаліційні переговори. В першому турі голосування "Ліберальний рух" здобув 8 місць, "Виборча акція поляків Литви" та "Порядок і справедливість" - по 5 мандатів.

Натомість Трудова партія, чинний член коаліції із соціал-демократами та "Порядком і справедливістю", не подолала п'ятивідсотковий бар'єр.