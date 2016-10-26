"Хіба що проти двірника в Кремлі": в Росії вже не залишилося нікого, щодо кого можна ввести санкції - Bloomberg

Європейські союзники Вашингтона так і не змогли домовитися про посилення санкцій, передає DT.UA з посиланням на Bloomberg.

"У президента (Обами – Ред.) є всі повноваження накладати санкції, але в Росії вже не залишилося нікого, проти кого їх можна ввести, хіба що проти двірника в Кремлі", - заявив виданню Майкл Кофман науковий співробітник Інституту Кеннана Центрі Вільсона у Вашингтоні.

Санкції США проти РФ вже включають сотні людей, від високопоставлених союзників президента Путіна до байкера Олександра Залдастанова (Хірурга), нагадує видання. Держдепартамент США був змушений видати висновок на звільнення від санкцій основного російського експортера зброї — "Рособоронекспорту", оскільки введені проти нього обмежувальні заходи не дозволили Афганістану отримати запасні частини для своїх вертольотів російського виробництва Мі-14.

Згідно з даними МВФ, російська економіка в 2015 році скоротилася на 3,7%. Але чинні санкції не змусили Росію виконати свої обіцянки за Мінськими угодами, які спрямовані на забезпечення миру в Україні.

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Росія змогла ухилитися від найгірших небажаних наслідків санкцій, й експорт енергоносіїв в Європу залишається безперервним. "І вони (санкції – Ред.) не зупинили Путіна від агресивної підтримки Асада в громадянській війні в Сирії", - йдеться в статті.

"Існують деякі ситуації, коли санкції можуть працювати, але якщо ми говоримо про Росію, вони були значною мірою неефективні досі", - каже Емма Ешфорд, науковий співробітник Інституту Катона у Вашингтоні.

"Кремль не виявив жодного бажання змінювати свою поведінку залежно від санкцій, й ідея з новими санкціями через Сирію не виглядає аргументованою у зв'язку з цим", - додала вона.

Тим більше, що, як наголошується у статті, США хочуть, щоб бомбардування Алеппо припинилися негайно, а у випадку з введенням санкцій цей процес обіцяє бути дуже тривалим.

США потенційно могли б посилити санкції шляхом включення в чорні списки нових представників військових відомств РФ й оборонних компаній, які забезпечують проведення операції у Сирії. Хоча критики наголошують, що ці заходи росіяни можуть придумати спосіб обійти.

У США є варіанти більш жорстких заходів - наприклад, заборона американським банкам купувати російські рублеві бонди, відключення від SWIFT або ембарго на експорт енергоносіїв. Такий варіант навіть вже "лежав на столі", зазначає видання. Однак ця ідея поки не знайшла своєї реалізації, оскільки Європа приблизно 1/3 енергоресурсів отримує з Росії.

Адміністрація Обами хоче бути обережною, щоб не нашкодити економікам США або ЄС, або щоб не підірвати глобальну фінансову систему, каже експерт аналітичного центру Carnegie Endowment Ендрю Вайс. "Це скрутне становище. Введення санкцій продиктовано бажанням сказати не просто, що ось, подивіться – ми реагуємо на події. Їх вводять для того, щоб надати вплив на поведінку. І я думаю, що саме останнім буде дуже важко зробити, якщо тільки не відключити Росію від світової економіки", - резюмував експерт.