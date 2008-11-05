Кількість жертв стихії на півдні Китаю зросла до 40 осіб

Кількість жертв зсувів ґрунту на півдні Китаю зросла до 40, понад 40 осіб, як і раніше, вважаються зниклими безвісти, повідомляє РІА «Новости» .

Численні обвали та селі, зумовлені затяжними опадами, відбулися на півдні Китаю на початку листопада. За останніми даними, які надала влада провінції Юньнань вночі в понеділок, наразі підтверджено загибель 40 осіб, доля 43 - невідома.

За офіційними даними, з району лиха евакуйовано 60 тисяч осіб.

Тривалі опади, що почалися на півдні країни 24 жовтня, порушили звичний триб життя понад ніж 1,3 мільйона осіб.

Зливи, які почалися в південних регіонах Китаю наприкінці жовтня, зумовили великі повені та зсуви ґрунту в провінції Юньнань і Гуансі-Чжуанському автономному районі. В окремих повітах рівень опадів перевищив 500 мм.

У районах, де не припиняються опади, затоплено сільськогосподарські угіддя. Тривають роботи з відновлення транспортного сполучення. Влада попереджає, що в найближчий день опади триватимуть і ситуація в районі, як і раніше, залишатиметься "серйозною", пише газета.

Крім дощів, що не припиняються на більшості території реґіону, в окремих північно-західних районах провінції Юньнань зафіксовано снігопади. Місцеві ЗМІ повідомляють про скупчення автомобілів, що не справляються з умовами раптової зими на трасах.