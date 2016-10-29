У Південній Кореї пройшла акція за відставку президента

У Сеулі (Південна Корея) тисячі людей вийшли на акцію протесту з вимогою відставки президента країни Пак Кин Хе.

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Як повідомляє Російська служба ВВС, за даними поліції, в демонстрації взяли участь 8 тисяч осіб. Разом з тим організатори заявляють про 20 тисяч учасників. Протестувальники вийшли на акцію з плакатами "Пак Кин Хе, йди".

Зазначається, що протести почалися після того, як президент Південної Кореї відправила у відставку 10 високопоставлених радників, визнавши, що її тексти публічних виступів редагувала її близька подруга Чхве Сун Сіль.

Жінка, яка не є держслужбовцем, також підозрюється у втручанні в державні справи і використанні свого становища заради отримання фінансової вигоди. Чхве Сун Сіль залишила країну ще до початку скандалу і заперечує, що збагачувалася за рахунок своїх зв'язків в уряді.

Прокуратура країни в суботу провела обшуки в будинках кількох президентських помічників, які підозрюються у пособництві Чхве Сун Сіль.

64-річна Пак стала першою жінкою-президентом в історії Південної Кореї, здобувши перемогу на виборах у 2012 році.

Вибори президента Південної Кореї мають відбутися у наступному році.