Юнкер готовий співпрацювати з прем'єром Нідерландів для ратифікації Угоди Україна-ЄС

Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер готовий працювати разом з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте над урегулюванням ситуації, що склалася з ратифікацією Угоди про асоціацію між Україною та ЄС після референдуму у Нідерландах.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це сьогодні у Брюсселі заявив речник Європейської комісії Маргарітіс Шінас.

Він нагадав, що Угоду ратифікували 27 і підписали представники 28 країн-членів ЄС.

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«Президент Юнкер готовий працювати разом з нідерландським прем’єр-міністром Марком Рютте для того, щоб досягти домовленостей до засідання Європейської ради у грудні», - сказав Шінас.

Своєю чергою речник Зовнішньої дипломатичної служби ЄС Майа Косьянчич відмовилася відповідати на запитання, як розвиватимуться події, якщо Нідерланди не ратифікують Угоду про асоціацію між Україною та ЄС.

«Зараз ми не будемо розмірковувати з цього приводу. Як вам відомо, прем’єр-міністр Нідерландів повідомляє нам останню інформацію про розвиток подій. Нам не відомо, що станеться найближчими днями», - наголосила вона.

Як повідомляв УНІАН, у липні 2015 року парламент Нідерландів завершив процедуру ратифікації Угоди про асоціацію між Україною і ЄС.

Проте 6 квітня 2016 року в Нідерландах відбувся консультативний референдум щодо Угоди про асоціацію між Україною і ЄС. Проти проголосував 61% учасник референдуму, за – понад 38%. Явка становила 32,28%.

Єврокомісія та Україна очікують від уряду Нідерландів пропозицій щодо подальших дій після референдуму щодо Угоди про асоціацію Україна-ЄС.

22 вересня прем’єр-міністр Нідерландів Рютте заявив, що його країна може не ратифікувати Угоду про асоціацію між Україною і ЄС у частині запровадження поглибленої й всеосяжної зони вільної торгівлі. При цьому він висловив певний оптимізм, що Угода про асоціацію в частині зони вільної торгівлі може залишатися чинною і без Нідерландів, поширюючись на інші 27 країн-членів Європейського Союзу та України.

28 жовтня Рютте заявив, що намагається переконати опозицію, голосів якої не вистачає для ратифікації Угоди у Сенаті, щоб вона підтримала ратифікацію документу, до 1 листопада.