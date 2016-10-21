Прем'єр Нідерландів оцінив ймовірність ратифікації асоціації Україна-ЄС

Про це він заявив на саміті лідерів ЄС у Брюсселі, коли лідери Євросоюзу попросили його напрацювати політичний компроміс у питанні збереження угоди для України, передає Радіо Свобода.

"Ситуація з угодою про асоціацію між ЄС і Україною не викликає оптимізму. Потрібно, щоб домовленість з цього питання була досягнута між Брюсселем, Україною та Нідерландами, і при цьому були враховані інтереси виборців Нідерландів", – сказав Рютте.

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Рютте зазначив, що поки не бачить компромісу, який би задовольнив усі сторони, хоча спроби знайти його у переговорах між Нідерландами, Україною і ЄС триватимуть.

Президент України Петро Порошенко, який відвідав Нідерланди 20 жовтня заявив, що з оптимізмом дивиться на майбутнє угоди про асоціацію, яка, на його думку, в кінцевому підсумку буде ратифікована всіма членами ЄС.

"Українці сьогодні є однією із найбільш єврооптимістичних націй на європейському континенті...Якщо ратифікації не відбудеться, то це створить дуже небезпечний прецедент. І ми довіряємо голландцям, ми довіряємо Нідерландам, і ми абсолютно упевнені, що все буде добре", – сказав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, у липні 2015 року парламент Нідерландів завершив процедуру ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Однак 6 квітня 2016 року у Нідерландах відбувся консультативний референдум щодо Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Проти проголосував 61% учасник референдуму, за – понад 38%. Явка становила 32,28%.

Нині Єврокомісія та Україна очікують від уряду Нідерландів пропозицій стосовно подальших дій після референдуму щодо Угоди про асоціацію Україна-ЄС.