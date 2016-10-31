Штурм "столиці" ІДІЛ в Іраку: Associated Press оприлюднило нове відео

17:38, 31 жовтня 2016
Світ
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Іракські військові продовжують штурм "столиці" так званої Ісламської держави – місто Мосул.

Агентство Associated Press опублікувало відео з кадрами операції.

Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня, через два тижні після початку наступальної операції і боїв на околицях, іракським військам вдалося увійти в захоплений ІД Мосул.

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Антитерористичні підрозділи в понеділок продовжили наступ зі сходу.

Минулого тижня активні дії припинялися, оскільки до цього просування на інших фронтах було не таким ефективним і потрібен був час, щоб інші підрозділи стиснули кільце навколо міста.

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