Штурм "столиці" ІДІЛ в Іраку: Associated Press оприлюднило нове відео

Агентство Associated Press опублікувало відео з кадрами операції.

Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня, через два тижні після початку наступальної операції і боїв на околицях, іракським військам вдалося увійти в захоплений ІД Мосул.

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Антитерористичні підрозділи в понеділок продовжили наступ зі сходу.

Минулого тижня активні дії припинялися, оскільки до цього просування на інших фронтах було не таким ефективним і потрібен був час, щоб інші підрозділи стиснули кільце навколо міста.