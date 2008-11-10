Кількість загиблих під руїнами школи на Гаїті досягло 93

Кількість жертв обвалу церковної школи на Гаїті досягло 93 осіб після того, як в неділю з-під руїн будівлі витягли тіла ще п`яти загиблих, передає агентство Франс Прес з посиланням на місцеві власті.

У п`ятницю частково зруйнувалися стіни коледжу La Promesse, розташованого в передмісті столиці острівної держави Порт-о-Пренс. Серед загиблих - в основному учні у віці від трьох до 20 років. Понад 150 осіб госпіталізовано.

Керівника коледжу і організатора будівництва споруди священика Фортіна АВГУСТИН А(Fortin Augustin) було заарештовано в суботу і звинувачено в ненавмисному вбивстві.

Рятувальники, а деякі з них прибули з інших країн, продовжують розбір завалів і запевняють, що кількість жертв може збільшитися. За деякими даними, в школі під час обвалу могли перебувати до 700 людей, проте точну їх кількість поки не встановлено.

Як повідомляв УНІАН, попередньою причиною обвалу школи став дефект у конструкції.