Меркель звинуватила сирійські урядові війська у "злочинах проти людяності"

За її словами, застосування касетних і запалювальних бомб, а також хімічної зброї не можна пробачити, передає Радіо Свобода з посиланням на Reuters.

"Цивільне населення голодує, на медичні установи ведуться напади, лікарі гинуть, а лікарні руйнуються. Це серйозні злочини проти людяності. Ми не можемо цього не помічати", – сказала Меркель 2 листопада.

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Правозахисні організації та західні країни раніше звинуватили армію Сирії, яка діє за підтримки Росії, у прицільних нападах на цивільні об’єкти під час бомбардування повстанських районів, у тому числі в Алеппо.

Як повідомляв УНІАН, президент Сирії і союзник Володимира Путіна Башар Асад збирається залишатися в президентському кріслі щонайменше до 2021 року. Крім того, чинний сирійський лідер стверджує, що суспільний устрій в країні, де половина населення були вигнані зі своїх будинків, сотні тисяч людей вбиті, десятки тисяч – в ув'язненні, а міста перетворилися на руїни, "набагато краща, ніж раніше" (до війни – УНІАН).