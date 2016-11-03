В Таджикистані запровадили кримінальну відповідальність за образу президента (відео)
13:56, 03 листопада 2016Світ
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Президент Таджикистану Емомалі Рахмон підписав постанову уряду про кримінальну відповідальність за образу глави країни.
Раніше парламент оголосив Рахмона довічним лідером / Фото УНІАН
Порушникам загрожує обмеження волі на термін до п'яти років або значний штраф.
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64-річний Рахмон керує Таджикистаном з 1992 року. Президент балотувався на пост глави держави чотири рази поспіль. Наступні президентські вибори у Таджикистані заплановано на 2020 рік. У грудні 2015 року таджицький парламент прийняв закон "Про засновника світу і національної єдності - Лідера нації", який оголосив чинного президента довічним лідером.
У травні в Таджикистані пройшов референдум щодо поправок до конституції, які посилили владу Рахмона.
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