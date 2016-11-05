Парламент Польщі в першому читанні ухвалив законопроект про винагороду за відмову від аборту

Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

Згідно із запропонованою держпрограмою "За життя", батьки дітей з вродженою інвалідністю або загрозливою для життя хворобою отримають одноразову виплату в розмірі близько тисячі доларів.

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Багато опозиційних депутатів піддали критиці законопроект - вони називають його ідеологічно мотивованим, а запропоновану виплату дуже маленькою.

За офіційними даними, щорічно в Польщі трохи більше тисячі жінок вдаються до процедури переривання вагітності, але експерти кажуть, що за той же період приблизно 150 тисяч абортів робиться нелегально.

Закон, прийнятий в Польщі ще в 1993 році, дозволяє проведення абортів тільки у випадках згвалтування, інцесту, а також аборту за медичними показаннями, наприклад, у випадку загрози для життя жінки і деформацій плоду.

На початку жовтня у Польщі пройшли акції протесту проти законодавчих пропозицій про введення повної заборони на аборти.