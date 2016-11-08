Рекордна кількість американців достроково проголосувала на виборах у США

Про це повідомляє Electproject.

"Загальна кількість виборчих бюлетенів, поданих у всіх звітних юрисдикціях - 46 270 767", - йдеться в повідомленні.

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Раннє голосування відбувалося на всій території США протягом декількох тижнів. Взяти в ньому участь могли всі бажаючі, відправивши бюлетень поштою або з'явившись на виборчу дільницю.

За даними NBC News, серед тих, хто проголосував під час раннього голосування, 42% були зареєстрованими виборцями Демократичної партії, 39% - Республіканської, 18% - належали до інших партій або до однієї з них. У достроковому голосуванні більш активно брали участь жінки - 55% тих, хто прийшов на дільниці.

Associated Press зазначає, що це рекорд і повідомляє, що бюлетені продовжують надходити. За оцінками агентства, число виборців, що проголосували достроково може досягти 50 млн.