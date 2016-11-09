У Каліфорнії біля виборчих дільниць сталася стрілянина, є загиблий

Про це повідомляє The Los Angeles Times.

Інцидент стався у вівторок, 8 листопада, близько 14:00 за місцевим часом біля середньої школи Слоусон, яка була відразу ж закрита. Представник поліції зазначив, що в перестрілку були залучені патрульні, які опинилися на місці події, і яким було направлено підкріплення.

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Дві виборчих дільниці, що розташовані поруч із місцем стрілянини, були закриті. Люди, що знаходилися там в цей момент, опинилися заблокованими. Всього, за словами очевидця, тільки на одній з дільниць залишилися близько 30 осіб.

Про стан постраждалих, які були госпіталізовані, нічого не відомо. Підозрюваного у стрільбі поки затримати не вдалося, як попередили в поліції, він може бути добре озброєний.