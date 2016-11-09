Названі причини провалу прогнозів про перемогу Клінтон

На думку соціологів, причини дві. Перша і основна – опитування не врахували величезну частку прихильників Трампа. Про це пише Медуза з посиланням на професора Московської вищої школи соціальних та економічних наук Григорія Юдіна.

Він пояснив, що у опитувань громадської думки є такий дефект: опитати можна тільки тих, хто хоче відповідати. Прихильники Дональда Трампа до цієї категорії людей не відносяться. Це люди, які завжди або тривалий час не брали участь у виборах і взагалі сторонилися політики.

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Вони не довіряють сформованій системі, політикам та істеблішменту. Передвиборчі опитування вони сприймають як частину системи, тому не хочуть відповідати. Вони б і на вибори не пішли, якщо б тільки не бачили серед кандидатів людини, яка здатна змінити, перевернути або зламати ситуацію. Саме такого кандидата вони побачили в Дональді Трампі. А опитування не зафіксували цю категорію виборців і працювали з тими, з ким зручніше працювати — тобто з людьми, які відчувають себе у сформованій системі відносно комфортно.

Читайте також"Не наш президент": У США почалися протести після перемоги Трампа (фото, відео)Схожа ситуація склалася і під час демократичних праймеріз. Під час виборів кандидата від демократичної партії соціологічні служби в деяких штатах пророкували перемогу Клінтон, але переміг у результаті Берні Сандерс — людина, яка, як і Трамп, протиставляла себе системі.

Люди соромилися визнавати, що підтримують Трампа. І це ще одна причина, по якій опитування їх не врахували. Кампанія Клінтон будувалася на тактиці «не дай бог», на демонізації Дональда Трампа і його прихильників. Загроза в особі Трампа мала мобілізувати електорат. В останні два-три тижні це досягло якихось неймовірних форм. Клінтон прямо звинувачувала Трампа в роботі на ворожу державу (Росію), тобто фактично називала його зрадником. Прихильників Трампа намагалися представити як ненормальних людей. Як показали вибори, ці люди готові бути ненормальними, але в попередніх опитуваннях вони соромилися говорити про це через тиск громадськості. Вийшло так, що кожному прихильникові Трампа потрібно було зізнатися в тому, що він якийсь виродок. Це позначилося на результатах опитувань. Так що негативна кампанія Клінтон дивним чином вдарила по ній самій.

Передчуття легкої перемоги Клінтон демобілізувало її прихильників. Передвиборчі опитування створили відчуття, що в Хілларі Клінтон дуже велика перевага, хоча відомо, що у неї, як і у Трампа, високий антирейтинг. Багато людей, які думали голосувати за Клінтон як за «менше зло», вирішили, що вона і так переможе, і втратили останню мотивацію йти голосувати.

Фотогалерея "Реакція прихильників Трампа на його перемогу"