Президент Мексики хоче співпрацювати із Трампом, який обіцяв побудувати стіну на кордоні

Після очевидної перемоги Трампа у президентських перегонах в Америці, президент Мексики сказав, що готовий співпрацювати зі США, щоб допомогти обом країнам зміцнити зв'язки співробітництва та взаємної поваги. Про це йдеться у повідомленні на сайті телеканалу NBC News.

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Раніше Ньєто потрапив під шквал критики за прийняття Трампа у Мексиці під час президентської кампанії одразу після того, як кандидат від республіканців назвав мексиканських іммігрантів у США "гвалтівниками" та урочисто пообіцяв побудувати стіну між обома країнами за рахунок Мексики, щоб зупинити потік мігрантів через кордон.

"Мексика та Сполучені Штати є друзями, партнерами та союзниками, і ми повинні продовжувати співпрацю заради конкурентоспроможності та розвитку Північної Америки", - заявив мексиканський президент у Twitter іспанською мовою.

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При цьому телеканал нагадав, що Трамп під час виборчої кампанії заявляв, що може розірвати угоду про північноамериканську зону вільної торгівлі (NAFTA), яка збільшила торгівлю між Мексикою, США та Канадою, тому що, на думку республіканського кандидата, ця угода знищила робочі місця у США.

Водночас, як зазначає американська газета USA Today з посиланням на професора з історії університету штату Нью-Йорка в Нью-Пальтці Крістофера Альбі, Трамп є найбільш відкритим антимексиканським лідером США з часу президентства Джеймса Полка (обіймав посаду з 1845 по 1849 роки), який вів американо-мексиканську війну. Але, на думку науковця, «Трамп дізнається, що обидві країні дуже пов'язані і змінить наміри завдавати шкоди Мексиці". Також він вважає, що такі його дії будуть не на користь і США.