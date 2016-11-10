"Наше бачення було помилковим": в Білому домі визнали провал своїх прогнозів щодо виборів президента
10:52, 10 листопада 2016Світ
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Прес-секретар Білого дому Джош Ернест визнав, що екзит-поли адміністрації Барака Обами і більшості американських ЗМІ щодо переваг американців на виборах виявилися помилковими. Про це він сказав під час брифінгу.
Джош Ернест / REUTERS
Про це повідомляє Русская служба ВВС.
Він зазначив, що помилковим виявилося майже кожне опитування громадської думки, рівно, як і прогноз Білого дому.
"Наше бачення було помилковим", - зазначив Ернест.
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За його словами, не виключено, що політичним експертам доведеться подумати над зміною способів ведення своєї соціологічної діяльності.
Він зазначив, що незважаючи на те, що отримано більше кількості голосів виборців, ключовими залишаються голоси колегії вибірників, про що знали обидва кандидата.
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