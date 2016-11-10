Екс-кандидат Сандерс не привітав Трампа: мільярдер скористався невдоволенням середнього класу
11:17, 10 листопада 2016Світ
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Колишній кандидат у президенти США від демократів і прихильник Хілларі Клінтон Берні Сандерс у своїй заяві не став вітати обраного президента США Дональда Трампа з перемогою на виборах.
Сандерс і Обама / Фотоілюстрація / REUTERS
Про це повідомляє NBC News.
«Дональд Трамп скористався невдоволенням зменшення середнього класу, який втомився від економіки істеблішменту, політики істеблішменту і ЗМІ істеблішменту», - зазначив він в заяві.
При цьому Сандерс підкреслив, що є сторони, де він може знайти спільне з Трампом, а де - ні в якому разі.
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«У тій мірі, що Трамп серйозно налаштований поліпшити життя працюючих сімей у цій країні, я та інші прогрессивісти підтримуємо його», - зазначив він.
Сандерс додав, що він не підтримує Трампа в тому, що мільярдер веде расистську, сексистську політику і виступає проти захисту навколишнього середовища.
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