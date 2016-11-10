Екс-кандидат Сандерс не привітав Трампа: мільярдер скористався невдоволенням середнього класу

Про це повідомляє NBC News.

«Дональд Трамп скористався невдоволенням зменшення середнього класу, який втомився від економіки істеблішменту, політики істеблішменту і ЗМІ істеблішменту», - зазначив він в заяві.

При цьому Сандерс підкреслив, що є сторони, де він може знайти спільне з Трампом, а де - ні в якому разі.

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«У тій мірі, що Трамп серйозно налаштований поліпшити життя працюючих сімей у цій країні, я та інші прогрессивісти підтримуємо його», - зазначив він.

Сандерс додав, що він не підтримує Трампа в тому, що мільярдер веде расистську, сексистську політику і виступає проти захисту навколишнього середовища.