У Нью-Йорку і Чикаго сотні людей протестували проти перемоги Трампа (фото)
Сотні людей вийшли на вулиці в Нью-Йорку і Чикаго, щоб висловити протест стосовно перемоги республіканця Дональда Трампа на виборах президента США.
Як передає телеканал NBC, незважаючи на дрібний дощ, до 18:00 за місцевим часом (01:00 кв) в районі Юніон-сквер в Нью-Йорку зібралися понад 400 осіб, пише РБК.
Далі вони попрямували до будівлі Трамп-тауер на П'ятій авеню, скандуючи: «Не мій президент», «Дональд Трамп, йди! Расист, сексист, анти-гей!» і «Берні [Сандерс]!».
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Акція була організована за допомогою соціальної мережі Facebook, про свій намір взяти участь у заході заявили понад 10 тис. користувачів.
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Як повідомляє Chicago Tribune, акція протесту почалася в Чикаго, де також знаходиться хмарочос Трамп-тауер. Мітингувальники заблокували вхід в будівлю і викрикують гасла: «Ні Трампу, ні KKK [Ку-клукс-клану], ні фашистам в США».
Кореспондент Guardian US Зак Стэффорд передає, що активісти розгорнули біля будівлі мексиканський прапор і кричать «До біса твою стіну!».
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За підрахунками Reuters, на акції в Чикаго зібралися близько тисячі осіб. У свою чергу CNN повідомляє, що протести проходять щонайменше в семи містах Америки.
Раніше акції протесту пройшли в Сан-Дієго, Окленді (штат Каліфорнія) і Юджині (штат Орегон).
Раніше УНІАН повідомляв, що стихійні демонстрації пройшли в десятках міст, зокрема в Лос-Анджелесі і Портленді. У Вашингтоні під Білим домом ще зранку зібралося більше 5 сотень обурених результатами виборів американців.