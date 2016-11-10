Золото, мармур і фрески: як виглядає пентхаус Дональда Трампа на Манхеттені (відео)

Розкішні апартаменти майбутнього президента США Дональда Трампа і його дружини Меланії розташовані на 66-68 поверхах хмарочоса Trump Tower. З вікна відкривається вид на знаменитий Центральний парк Нью-Йорка.

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Класичний інтер'єр виблискує позолоченими колонами і кришталевими люстрами. На стелях – фрески зі сценами античних міфів, на підлозі і стінах – мармур.

Раніше ЗМІ повідомляли, що вартість пентхауса може досягати $100 мільйонів. Дружина мільярдера Меланія не раз запрошувала сюди журналістів.

Також у ЗМІ з'явилися фотографії майбутнього президентського лімузина за $1б6 мільйона, на якому, можливо, буде їздити Дональд Трамп.