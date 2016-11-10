ЗМІ показали фото майбутньої президентської машини Трампа за $1,6 мільйона

Американський концерн General Motors тестує автомобіль, який, імовірно, стане новим президентським "Кадилаком". Про це пише Fox News.

Читайте такожУ США тисячі людей від Бостона до Лос-Анджелеса протестують проти обрання Трампа (фото, відео)

Подробиці про модель тримають у таємниці з міркувань безпеки. Але за знімками з тестів журналісти зробили висновок, що нова машина практично не відрізняється від "Кадилака" Обами. Різниця в кількох деталях, наприклад, здатності передніх фар відбивати світло вертикально і ободах шин. Колись Барак Обама поділився з журналістами, що його представницький лімузин сконструйований на базі рами танкового зразка.

Автомобіль для Дональда Трампа виглядає як великий седан, проте ряд прихованих особливостей відповідають швидше середьотоннажній вантажівці. З урахуванням броні він може важити близько 9 тонн, витримувати пряме влучення з РПГ. На думку експертів, машина також буде забезпечена автономним запасом кисню на випадок хімічної атаки.

Орієнтовна вартість може досягти 1,6 мільйона доларів.

Служба безпеки США має намір придбати близько 10 таких машин. General Motors повідомлення про новий лімузин поки не коментує. Але вже зараз у концерну є контракт на наступний рік на $16 мільйонів.